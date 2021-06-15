В столице за неделю выявлены нарушения норм эпидбезопасности в 77 кафе и ресторанах

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Специалисты столичного Роспотребнадзора выявили нарушения противоэпидемического режима в 77 объектах общепита, 12 из них были опечатаны. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Всего за последнюю неделю – с 7 по 14 июня 2021 года – на предприятиях общественного питания проведено 271 мониторинговое обследование, нарушения установлены на 77 объектах, вызваны на составление протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 65 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", – говорится в сообщении.

Как уточняется, материалы дел направлены в районные суды. За данные нарушения для физлиц предусматриваются штрафы в размере до 40 тысяч рублей, штраф может быть увеличен до 300 тысяч рублей, если здоровью других граждан был причинен вред, для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня в городе ввели особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.

Помимо этого, в городе закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.

Ограничения коснулись также парков: там запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.