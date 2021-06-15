В столице за неделю выявлены нарушения норм эпидбезопасности в 77 кафе и ресторанах

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Специалисты столичного Роспотребнадзора выявили нарушения противоэпидемического режима в 77 объектах общепита, 12 из них были опечатаны. Об этом говорится на сайте ведомства.
"Всего за последнюю неделю – с 7 по 14 июня 2021 года – на предприятиях общественного питания проведено 271 мониторинговое обследование, нарушения установлены на 77 объектах, вызваны на составление протокола об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 65 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", – говорится в сообщении.
Как уточняется, материалы дел направлены в районные суды. За данные нарушения для физлиц предусматриваются штрафы в размере до 40 тысяч рублей, штраф может быть увеличен до 300 тысяч рублей, если здоровью других граждан был причинен вред, для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ранее Сергей Собянин подписал указ о нерабочих днях в столице в период с 15 по 19 июня. С 13 июня в городе ввели особый порядок работы заведений общественного питания и развлекательных пространств – ночных клубов и дискотек.
Помимо этого, в городе закрыты детские центры и аттракционы. Не смогут работать и фуд-корты в торговых центрах – им разрешено торговать только на доставку или навынос.
Ограничения коснулись также парков: там запрещено пользоваться объектами городской инфраструктуры.
В Москве ввели новые ограничения из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: