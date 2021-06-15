Рестораны "Кофемания" и "Бараshka" в ЦАО могут закрыть за нарушение антиковидных мер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рестораны "Кофемания" и "Бараshka", расположенные в Центральном административном округе Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
Нарушения также выявили в ресторане Levantine в бизнес-центре Lotte Plaza на Новинском бульваре.
"Рестораны "Кофемания", "Бараshka", Levantine продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00. Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведения", – отметил Михайлов.
По его словам, заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, нарушителям грозит штраф до 1 миллиона рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что закрыть на 90 суток или оштрафовать на 300 тысяч рублей могут кафе Gucci за нарушение антиковидных мер, в том числе за несоблюдение социального дистанцирования при рассадке посетителей.
Кафе Gucci в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер
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