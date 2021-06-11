Кафе Gucci в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

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Кафе Gucci shop & bar, расположенное на Патриарших прудах в центре Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Нарушения выявили сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Также нарушения были выявлены ресторанах Pinch и "№ 13".

Главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов рассказал, что заведениям грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на 90 суток.

"Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей", рассказал Михайлов.

Он добавил, что представителей администрации кафе и ресторанов вызвали в инспекцию для составления протокола.

Ранее столичные власти рассказали, с чем связан всплеск заболеваемости COVID-19 в городе. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, горожане перестали соблюдать меры предосторожности: носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

На фоне сложной ситуации в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых и развлекательных центрах. При этом Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируется введение локдауна.

