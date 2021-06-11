Кафе Gucci в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Кафе Gucci shop & bar, расположенное на Патриарших прудах в центре Москвы, могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19. Нарушения выявили сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Также нарушения были выявлены ресторанах Pinch и "№ 13".
Главный инспектор столичного ОАТИ Сергей Михайлов рассказал, что заведениям грозит штраф до 1 миллиона рублей или закрытие на 90 суток.
"Было обследовано более 20 заведений, в шести из них были выявлены нарушения социального дистанцирования при рассадке посетителей", рассказал Михайлов.
Он добавил, что представителей администрации кафе и ресторанов вызвали в инспекцию для составления протокола.
Ранее столичные власти рассказали, с чем связан всплеск заболеваемости COVID-19 в городе. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, горожане перестали соблюдать меры предосторожности: носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.
На фоне сложной ситуации в столице решили усилить контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, в том числе в транспорте, торговых и развлекательных центрах. При этом Сергей Собянин сообщил, что в Москве не планируется введение локдауна.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: