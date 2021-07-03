Организаторам прогулки на теплоходе "Доброходъ" грозит штраф за нарушение антиковидных мер

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Москвы"

Организаторам речной прогулки на теплоходе "Доброходъ" по Москве-реке может грозить штраф до 1 миллиона рублей за нарушения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

По его словам, рейд был проведен ОАТИ совместно с ГКУ "Организатор перевозок" и транспортной полицией по ЦАО.

"В частности, организаторами экскурсий не приняты меры по обеспечению соблюдения требований социального дистанцирования пассажирами как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода", – приводит слова Поплавского Агентство "Москва".

Кроме того, пассажиры и персонал нарушили требования по ношению СИЗ.

Поплавский добавил, что за данные нарушения предусмотрен штраф в размере до 300 тысяч рублей, а в случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор опечатал магазин "Пятерочка" на Большой Остроумовской улице в Москве. Теперь ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В помещении не проводилась дезинфекция воздуха, не обрабатывались поверхности тележек, корзин и кассовой зоны, а также отсутствовали антисептики для рук, рабочие не соблюдали правила личной гигиены, отметили в Роспотребнадзоре.

