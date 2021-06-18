Роспотребнадзор опечатал "Пятерочку" на востоке Москвы за нарушение антиковидных мер

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Магазин "Пятерочка" на Большой Остроумовской улице в Москве опечатан за нарушение антиковидных мер. Об этом рассказал главный специалист – эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ВАО Алексей Жидков.
Он отметил, что в данной торговой точке были обнаружены нарушения санитарного законодательства.
"В магазине не соблюдается дезинфекционный режим, отсутствует на рабочих местах инструкция по приготовлению дезинфицирующих средств, не проводится обработка рабочих поверхностей кассовой зоны и ленты, не проводится обработка тележек и корзин, а также не проводится дезинфекция воздуха. Кроме того, персоналом не соблюдаются правила личной гигиены, отсутствуют кожные антисептики. Своевременно не проводятся ремонтные работы, помещение завалено мусором", – рассказал Жидков.
По итогам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности, магазин опечатан.
Жидков добавил, что материалы по данному делу направлены в суд. По его словам, юридическому лицу могут выписать штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановить его деятельность на срок до 90 суток.
Ранее сообщалось, что клуб Adrenaline Stadium в Москве могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или закрыть на срок до 90 суток за нарушение антиковидных мер.
Ночной клуб Adrenaline Stadium опечатали за нарушение санитарных мер
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