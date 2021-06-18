Рестораны "Чайхона № 1" и "Бараshka" в ЦАО могут закрыть за нарушение антиковидных мер

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Объединение административно-технических инспекций Москвы выявило нарушение антиковидных требований в ресторанах "Чайхона № 1" и "Бараshka". Об этом сообщил главный инспектор столичного ОАТИ Дмитрий Комаров.

Заведения находятся на Новом Арбате. В ходе рейда специалисты обнаружили в них несоблюдение социального дистанцирования. Ресторанам грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, то он может быть увеличен до миллиона рублей.

Также решением суда может быть выписано постановление о приостановке деятельности ресторанов до 90 суток.

Накануне стало известно, что из-за нарушения антиковидных мер могут оштрафовать клуб Adrenaline Stadium. В ходе проверки были выявлены нарушения социальной дистанции и нарушения масочно-перчаточного режима.