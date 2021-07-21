Более 60 нарушителей масочного режима выявили в торговых центрах на юге Москвы 20 июля

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Главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Антон Романов сообщил, что за 20 июля в торговых центрах юга столицы были выявлены более 60 нарушителей масочного режима.

Совместные рейды провели сотрудники ОАТИ и полиции. Инспектировались ТРЦ "Ривьера", ТЦ "Коломенский" и ТРК "Москворечье".

"В результате проверок выявлены 64 нарушителя масочного режима. В отношении нарушителей составлены протоколы по части 2 статьи 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных нарушениях", – заявил Романов.

Он также напомнил, что нарушители будут обязаны заплатить штраф в размере 4 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор опечатал кальянные "Мята Lounge" на Преображенском Валу и Town на Уральской улице за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Рейды были проведены 14 и 15 июля.