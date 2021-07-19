Две кальянные на востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер против COVID-19

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Роспотребнадзор опечатал кальянные "Мята Lounge" на Преображенском Валу и Town на Уральской улице за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что специалисты ведомства провели осмотр заведений 14 и 15 июля.

"В ходе осмотров установлено, что персонал кальянных продолжает оказывать услуги по предоставлению и раскуриванию кальянов, несмотря на существующий запрет, введенный указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года № 28-УМ", – говорится в сообщении.

Кроме того, в помещениях не соблюдалось социальное дистанцирование, а персонал кальянных работал без перчаток и масок. Кроме того, были выявлены и другие нарушения.

"Составлены протоколы о временном запрете деятельности, протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Кальянная "Мята Lounge" 14 июля и кальянная Town 15 июля были опечатаны, материалы дел направлены в Преображенский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности объектов на срок до 90 суток", – указано в материале.

Ранее Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря, который функционировал без необходимых разрешений в центре столицы. Установлено, что руководство лагеря осуществляло работу без уведомления надзорных органов.

Кроме того, на объекте были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований.