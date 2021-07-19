Две кальянные на востоке Москвы опечатали за несоблюдение мер против COVID-19

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Роспотребнадзор опечатал кальянные "Мята Lounge" на Преображенском Валу и Town на Уральской улице за несоблюдение мер против распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Отмечается, что специалисты ведомства провели осмотр заведений 14 и 15 июля.
"В ходе осмотров установлено, что персонал кальянных продолжает оказывать услуги по предоставлению и раскуриванию кальянов, несмотря на существующий запрет, введенный указом мэра Москвы от 25 марта 2020 года № 28-УМ", – говорится в сообщении.
Кроме того, в помещениях не соблюдалось социальное дистанцирование, а персонал кальянных работал без перчаток и масок. Кроме того, были выявлены и другие нарушения.
"Составлены протоколы о временном запрете деятельности, протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Кальянная "Мята Lounge" 14 июля и кальянная Town 15 июля были опечатаны, материалы дел направлены в Преображенский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности объектов на срок до 90 суток", – указано в материале.
Ранее Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря, который функционировал без необходимых разрешений в центре столицы. Установлено, что руководство лагеря осуществляло работу без уведомления надзорных органов.
Кроме того, на объекте были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: