Роспотребнадзор приостановил работу незаконного детского лагеря в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Роспотребнадзор приостановил работу детского лагеря, который функционировал без необходимых разрешений в центре столицы. Об этом сообщается на сайте службы.

Руководство лагеря осуществляло работу без уведомления надзорных органов. Кроме того, на объекте были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда здоровью и жизни детей. В связи с этим помещения лагеря были опечатаны.

На данный момент материалы дела направлены в суд Москвы для рассмотрения.

Ранее специалисты столичного Роспотребнадзора зафиксировали нарушения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, на семи городских рынках.

Среди нарушений были выявлены отсутствие масок и перчаток у посетителей и персонала, отсутствие контроля за соблюдением социальной дистанции, непредоставление информации о тестировании работников на коронавирусную инфекцию и другое.