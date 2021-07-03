Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер на семи столичных рынках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты столичного Роспотребнадзора зафиксировали нарушения мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, на семи городских рынках. Об этом говорится на сайте ведомства.

Как уточняется, 1 и 2 июля специалисты проверили 23 розничных рынка столицы.

"С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди нарушений выявлены отсутствие масок и перчаток у посетителей и персонала, отсутствие контроля за соблюдением социальной дистанции, непредоставление информации о тестировании работников на коронавирусную инфекцию и другое.

В Роспотребнадзоре добавили, что по фактам выявленных нарушений возбуждены административные дела по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Ранее за нарушение антиковидных мер Роспотребнадзор опечатал магазин "Пятерочка" на Большой Остроумовской улице в Москве. Теперь ему грозит штраф в размере 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В помещении не проводилась дезинфекция воздуха, не обрабатывались поверхности тележек, корзин и кассовой зоны, а также отсутствовали антисептики для рук, рабочие не соблюдали правила личной гигиены, отметили в Роспотребнадзоре.

