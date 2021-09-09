Страны G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от COVID-19

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Министры здравоохранения стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, что "Спутник V" – лучший препарат", – сказал Мурашко на IV Форуме социальных инноваций регионов.
По информации Минздрава РФ, за время пандемии на российском рынке появилось более 1,2 тысячи медицинских изделий.
Ранее Михаил Мурашко сообщал, что запасов вакцин от коронавируса в российских регионах должно хватить на месяц непрерывной работы.
По его словам, важность вакцинации особенно возросла осенью, поскольку в данный период заметно повышается социальная активность граждан.
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