Мурашко призвал страны G20 взаимно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя ведомства, данная мера позволит сформулировать общие подходы к снятию ограничений на международные поездки вакцинированных граждан.

"Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий", – добавил Мурашко.

Министр уточнил, что при оценке вакцин необходимо опираться на научные данные и избегать политической окраски.

Как заявил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко, возвращение к обычной жизни россиян зависит от того, как граждане будут проходить процедуру вакцинации. Он также напомнил о разработке отечественных противовирусных препаратов.