В Минздраве РФ рассказали, от чего зависят сроки возвращения к доковидной жизни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Возвращение к обычной, доковидной жизни, во многом зависит от самих россиян, заявил первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко.
"Неблагодарное дело строить прогнозы и это во многом зависит от нас, когда мы сможем вернуться к обычной жизни", – приводит его слова ТАСС.
Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России есть все возможности для этого.
"За последние полтора года наши ученые, и фармацевты, и промышленность сделали достаточно серьезный шаг в этом вопросе, мы разработали противоковидную вакцину, мы первые ее в мире зарегистрировали, вывели на рынок. Помимо вакцины мы также имеем собственные разработки противовирусных препаратов", – добавил министр.
У России также есть собственные разработки моноклональных антител и препараты для лечения цитокинового шторма, рассказал Фисенко в кулуарах Восточного экономического форума.
Накануне первый замглавы Минздрава заявил, что ведомство пока не поддерживает отмену масочного режима в стране.
Ранее руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих рассказала, что новую вакцину от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н" планируют выпустить в гражданский оборот в ближайшее время.
В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
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