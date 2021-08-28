Специалист призвала не стремиться получить иммунитет, переболев коронавирусом

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Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина призвала не стремиться получить иммунитет, переболев коронавирусом. По ее словам, самый эффективный и безопасный способ защитить себя от болезни – вакцинация.

"Есть научные публикации, которые говорят о том, что в случае перенесенного COVID-19 повторные заболевания бывают не очень часто. Однако на основании этого не нужно стремиться получить иммунитет после болезни. Ценой такого иммунитета могут стать осложнения", – пояснила она.

Эксперт добавила, что необходимо защищать себя от болезни, так как угроза жизни от осложнений новой коронавирусной инфекции крайне высока. По ее словам, прививка позволяет снизить риск заболевания и защищает от тяжелых осложнений.

Ранее россиянам рассказали, что может улучшить состояние пациента во время постковидного синдрома. По мнению специалиста, победить его помогает вакцинация. При этом переносимость прививки у пациентов после коронавируса такая же, как и у полностью здоровых людей.