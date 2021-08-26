Минздрав: рост смертности от COVID-19 может быть связан с распространением штамма "Дельта"

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Рост смертности среди пациентов с коронавирусом, наблюдаемый в России в последнее время, может быть связан с распространением "Дельта"-штамма. Об этом заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По информации Оперштаба по борьбе с коронавирусом, число летальных исходов в России в августе неоднократно достигало рекордных показателей за всю историю пандемии.

"Нынешний подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который зафиксирован в июне – августе 2021 года, ассоциирован с распространением "Дельта"-штамма. Особенностями течения заболевания при инфицировании вирусом данного штамма является его более быстрое развитие, в том числе более стремительное развитие тяжелых осложнений (в течение одного-двух дней) – тяжелых пневмоний, поражения сердца, почек и других жизненно важных органов", – цитирует Кузнецова ТАСС.

Замминистра добавил, что развитие тяжелых форм заболевания часто наблюдается у людей молодого возраста.

"Ввиду этих факторов летальность при заболевании COVID-19, вызванная "Дельта"-штаммом, может быть выше аналогичных показателей в предыдущий период подъема заболеваемости", – подчеркнул Кузнецов.

Он отметил, что у россиян, прошедших вакцинацию, тяжелое течение коронавирусной инфекции встречается значительно реже.

"Минздрав России напоминает о необходимости сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких", – заключил заместитель министра.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса. Регистрационное удостоверение получил препарат под названием "ЭпиВакКорона-Н", разработанный центром "Вектор". В инструкции отмечается, что вакцину вводят двукратно с интервалом в 14–21 день в верхнюю треть наружной поверхности плеча.