Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину от коронавируса. Информация об этом появилась на сайте государственного реестра лекарственных средств министерства здравоохранения России.
Регистрационное удостоверение получил препарат под названием "ЭпиВакКорона-Н".
"ЭпиВакКорона-Н" – вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19. Дата государственной регистрации – 26 августа 2021 года, дата окончания действия регистрационного удостоверения – 1 января 2022 года", – говорится в записи.
Вакцина разработана центром "Вектор". Документы для регистрации препарата учреждение предоставило еще 28 июня.
"ЭпиВакКорона-Н" представляет собой суспензию для внутримышечного введения (1 доза/0,5 миллилитра).
В инструкции к препарату отмечается, что вакцину "ЭпиВакКорона-Н" вводят двукратно с интервалом в 14–21 день в верхнюю треть наружной поверхности плеча (дельтовидную мышцу). При невозможности введения препарата в данную область его вводят в латеральную широкую мышцу бедра.
Препарат разрешен к применению для взрослых от 18 до 60 лет.
"Противопоказаниями для вакцинации "ЭпиВакКороной-Н" являются гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущее введение вакцины, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, хронические болезни в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания", – уточняется в инструкции.
В документе также указаны побочные реакции, которые могут проявиться после вакцинации "ЭпиВакКороной-Н". В их числе боль в месте введения и кратковременное повышение температуры. В редких случаях может возникнуть отек Квинке.
По словам заместителя руководителя центра "Вектор" Татьяны Непомнящих, от предыдущего варианта вакцину отличают технологические особенности производства. Действующие вещества при этом остались прежними.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что центр "Вектор" готов производить российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" за рубежом. На территории РФ препарат будут производить компании "Вектор-биальгам" и "Герофарм".
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