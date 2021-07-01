Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" готовы производить за рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре "Вектор" сообщили о готовности производить российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" за рубежом. Об этом пишет "Российская газета".
Как заявили изданию в Роспотребнадзоре, производитель готов рассмотреть вариант трансфера технологии производства препарата в другие страны.
"Мы готовы передать технологию производства новой вакцины не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам", – подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что на территории России препарат будут производить компании "Вектор-биальгам" и "Герофарм". Кроме того, изготовлением вакцины будут заниматься на территории центра "Вектор".
Ранее заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих выразила надежду, что "ЭпиВакКорона-Н" будет зарегистрирована и войдет в гражданский оборот в ближайшее время. Она уточняла, что препарат от предыдущего варианта отличают технологические особенности производства.
До этого сообщалось, что центр "Вектор" представил документы для регистрации вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", предназначенной для профилактики инфекции. Уточнялось, что препарат представляет собой суспензию для внутримышечного введения (1 доза/0,5 миллилитра).
Центр "Вектор" подал заявку на регистрацию вакцины "ЭпиВакКорона-Н"
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