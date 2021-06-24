Более 16 тысяч мутаций коронавируса обнаружено в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На данный момент в России зафиксировано более 16 тысяч мутаций коронавируса. Об этом сообщил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов в ходе III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" в Сочи.
"Обнаружено 16 003 потенциальных мутации", – цитирует РИА Новости презентацию к его выступлению.
По словам Максютова, бороться с таким количеством разновидностей вируса поможет только массовая вакцинация населения. При этом он отметил, что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная Центром "Вектор", является эффективной в случае со штаммами "Дельта" и "Дельта плюс" из-за устойчивости ее пептида, основы препарата, к изменениям вируса.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что случаи инфицирования штаммом "Дельта плюс" в России пока не зафиксированы. Тем не менее она отметила, что данная разновидность коронавируса является более заразной и наиболее опасна для людей в возрасте от 20 до 49 лет.
По ее словам, особенностью штамма является то, что он приводит к снижению активности антител у вакцинировавшихся и перенесших COVID-19.
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