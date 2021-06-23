Эксперт объяснил, может ли коронавирус мутировать из-за отказа от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов оценил вероятность опасных последствий отказа от прививок против коронавируса.
Ранее врач-инфекционист, главный врач "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков заявил, что отказ от вакцины и низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса. Он также подчеркнул, что существующие мутации коронавируса не влияют на эффективность прививок.
"Дело в том, что до сих пор новые варианты, я имею в виду "британский", "южно-африканский", "бразильский", а также, может быть, и "индийский", возникали тогда, когда коронавирус поражал людей с большими дефектами иммунной системы, и они циркулировали в этом человеке очень долго – до полугода", – сказал Нетесов.
По словам эксперта, например, про "калифорнийский" штамм известно, что вирус циркулировал в одном человеке с лейкозом и, соответственно, с ослабленной иммунной системой более 150 дней. Как раз за это время, когда иммунная система работает очень медленно, но все-таки вирус сдерживает, происходит отбор вариантов, которые устойчивы к части поствакцинальных антител, объяснил Нетесов.
"Как сейчас считается, вот такая ситуация намного более подходящая для отбора мутантов, чем циркуляция в среде с наличием вакцинированных лиц. И "южно-африканский", и "британский" варианты отобрались так же. Потому что в Южной Африке примерно 15% населения заражено ВИЧ-инфекцией, то есть у них явно ослаблена иммунная система. А в Великобритании был коронавирусный пациент с иммунодефицитом", – добавил эксперт.
По словам собеседника Москвы 24, "индийский" вариант отобрался либо из-за циркуляции у иммунодефицитного пациента, либо из-за того, что вирус долго циркулировал в очень тесном кругу большого количества людей. "Плотность населения в Индии в районах Дели, Мумбаи колоссальна, а уровень вакцинации очень низкий", – пояснил Нетесов.
В качестве примера того, что вакцинация действительно помогает эффективно бороться с эпидемией, эксперт привел Израиль, Великобританию и Сан-Марино, где привито 60 и более процентов населения. "Там эпидемии практически сошли на нет. И новых вариантов, как мы видим, в этих странах не появляется", – пояснил Нетесов.
Он также подчеркнул, что темпы вакцинации зависят от трех факторов: наличия вакцин, достаточного числа пунктов вакцинации и от того, какое количество людей туда пойдет. Вместе с тем, по мнению эксперта, снимать маски следует только тогда, когда уровень привившихся достигнет как минимум 60%.
"Во всех инструкциях по вакцинам указано, что иммунитет окончательно формируется через 21 день после получения последней дозы. Так что сразу после укола снимать маску точно не следует. И лучше со снятием масок подождать до кардинального снижения заболеваемости. Именно так сделали в Великобритании и США", – подытожил Нетесов.
Ранее глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун выделил аллергиков и онкобольных как группы населения, для которых вакцинация от коронавируса особенно важна. В указанных случаях прививка серьезно помогает иммунитету.
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