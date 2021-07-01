"Вектор" надеется, что "ЭпиВакКорона-Н" поступит в гражданский оборот в ближайшие месяцы

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Центр "Вектор" Роспотребнадзора рассчитывает, что разработанная противокоронавирусная вакцина "ЭпиВакКорона-Н" будет зарегистрирована и войдет в гражданский оборот в ближайшее время. Об этом сообщила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих в интервью "России 24".

"Мы действительно приступили к процедуре регистрации новой вакцины и надеемся, что в ближайшее время она получит регистрационное удостоверение. Но пока мы в самом начале регистрации. Наверное, срок – месяцы, до того момента, как она попадет в гражданский оборот", – отметила представитель "Вектора".

Она уточнила, что "ЭпиВакКорону-Н" от предыдущего варианта отличают технологические особенности производства, в то же время действующие вещества остались прежними.

Непомнящих уточнила, что буква "Н" в названии препарата означает "новая", а также служит отсылкой к месту создания вакцины – городу Новосибирску.

Ранее сообщалось, что центр "Вектор" представил документы для регистрации вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона-Н", предназначенной для профилактики инфекции. "ЭпиВакКорона-Н" представляет собой суспензию для внутримышечного введения (1 доза/0,5 миллилитра).

