Инфекционист рассказала, почему коронавирус убивает своих носителей

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в эфире радиостанции "Комсомольская правда" рассказала об особенностях поведения COVID-19.
По мнению эксперта, повторное заражение коронавирусом не приведет к тяжелым формам.
"Есть такая версия, что мы можем остаться с ним навсегда. Но если наш клеточный гуморальный иммунитет будет с ним знаком, то при повторной встрече с коронавирусом уже не будет таких тяжелых форм заболевания", – отметила Пшеничная.
Подобный эффект, по ее словам, можно наблюдать на примере гриппа. Данным вирусом тяжелее болеют дети. У подавляющего большинства взрослых есть иммунитет, который позволяет легче переносить болезнь.
Несмотря на это, вакцинация является важной частью защиты от любого вируса. Даже в случае с гриппом рекомендуется ежегодно делать прививку, чтобы обновлять антитела.
В отличие от большинства вирусов, COVID-19 убивает своего носителя. По словам Натальи Пшеничной, это связано с тем, что коронавирус еще не нашел "свою нишу" среди других заболеваний.
"Вирус не заинтересован в том, чтобы убивать человека. Но он пока что не нашел "свою нишу", не определился среди других респираторных вирусов, поэтому еще, к сожалению, собирает урожай из человеческих жизней", – пояснила инфекционист.
Ранее студенты московских вузов провели на юге Москвы флешмоб, мотивирующий на борьбу с COVID-19. Кидая дротики в изображение коронавируса, ребята призвали жителей столицы активнее вакцинироваться.
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