Москва 24 покажет дискуссию, посвященную поддержке населения во время пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 августа в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится дискуссия "Меры поддержки населения в период пандемии: российский и зарубежный опыт".

Как пандемия коронавируса повлияла на социальную политику разных стран расскажут:



президент Центра стратегических инициатив Владислав Онищенко (онлайн);

старший вице-президент "ВЭБ.РФ" Михаил Алашкевич;

начальник отдела экономических аспектов социального страхования и социальной защиты министерства экономического развития России Алексей Ульянов;

руководитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических инициатив Виктория Павлюшина.

Смотрите трансляцию 26 августа в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.