Врач рассказала об опасности COVID-19 для пожилых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
У пожилых людей, перенесших коронавирус, могут развиться дегенеративные процессы в нервной системе, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе", – сообщила Пшеничная РИА Новости.
По ее словам, аналогичная ситуация складывалась и у пожилых людей, переболевших гриппом.
Инфекционист добавила, что пока прошло мало времени для того, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.
Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на сегодняшний день является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.
Он пояснил, что доля привитых должна составлять как минимум 80%. По словам Проценко, медики опасаются, что осенью к коронавирусу прибавится угроза распространения гриппа.
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