Ученые в США оценили вероятность госпитализации с COVID-19 среди непривитых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Американские ученые оценили вероятность госпитализации с COVID-19 среди тех, кто не прошел вакцинацию. Об этом сообщается на официальном сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Как сообщается в докладе, у непривитых в 29 раз больше шансов оказаться в больнице с коронавирусом. Ученые также утверждают, что прошедшие вакцинацию в пять раз меньше рискуют заразиться COVID-19.

Специалисты проводили исследование после анализа данных за период с мая по июль 2021 года в округе Лос-Анджелес. За это время там зафиксировали 43 127 случаев COVID-19. Из этого числа 30 801 (71,4%) заболевших не были вакцинированы, 10 895 (25,3%) пациентов получили прививку, а 1431 человек (3,3%) вакцинировались частично.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко назвал недостаточным количество вакцинированных от COVID-19 в России. Он пояснял, что доля привитых должна составлять как минимум 80%.

До этого Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. После вакцинации от коронавируса QR-код будет действовать год, но при ухудшении эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев.