В Роспотребнадзоре сообщили, как победить постковидный синдром

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Россиянам рассказали, что может улучшить состояние пациента во время постковидного синдрома. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в интервью РИА Новости.

По мнению специалиста, победить постковидный синдром помогает вакцинация. При этом переносимость прививки у пациентов после коронавируса такая же, как и у полностью здоровых людей.

"Появлялись данные о том, что постковидный синдром уходит после введения первой дозы вакцины, то есть состояние может улучшиться. Вакцинация как раз защищает от постковидного синдрома", – подчеркнул Горелов.

По его словам, рекомендация по прохождению вакцинации через полгода после болезни обусловлена постепенным снижением титра антител.

Через 4–6 месяцев иммунитет к коронавирусу практически исчезает. В этот момент и стоит делать прививку, считает эксперт. При этом вакцинация раньше положенного срока не навредит человеку.

Горелов добавил, что для вакцинации во время постковидного синдрома подойдет любой из зарегистрированных в России препаратов.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса. По ее словам, вакцинация от гриппа поможет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку позволит решить проблему хотя бы одной из двух инфекций.

По последним данным, в России первую стадию вакцинации от коронавируса прошли уже более 44 миллионов россиян. При этом свыше 37 миллионов граждан полностью привиты от COVID-19.