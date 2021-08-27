В ВОЗ призвали прививаться и от гриппа, и от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса.
По ее словам, вакцинация от гриппа поможет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку позволит решить проблему хотя бы одной из двух инфекций.
"Двойная эпидемия – грипп и COVID-19 – будет очень сложной для системы здравоохранения. И будет очень сложно разобраться, что есть ОРВИ, что есть грипп, а что есть COVID-19. Поэтому очень важно защитить население от гриппа знакомой нам вакциной, которая поможет нам разобраться хотя бы с одним вирусом", – заявила Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она напомнила, что ВОЗ и в прошлом году призывала прививаться от гриппа, несмотря на небольшое количество случаев заболевания.
"Это был результат изоляции и масочного режима", – отметила Вуйнович.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал с наступлением осеннего периода привиться не только от новой инфекции, но и от гриппа. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, регионы должны привить от гриппа не менее 60% населения.
По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, делать прививку от гриппа следует через месяц после завершения полного курса вакцинации или ревакцинации от COVID-19. Оптимальный срок вакцинации от гриппа – сентябрь или ноябрь.
В России начнутся испытания вакцины с белками нескольких штаммов коронавируса
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