Более 37 млн россиян привились от COVID-19

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На сегодняшний день первую стадию вакцинации от коронавируса прошли уже более 44 миллионов россиян, полностью привиты более 37 миллионов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

"По состоянию на сегодняшний день численность граждан, получивших вакцинацию первым компонентом, составила более 44 миллионов человек, полностью вакцинированных – более 37 миллионов человек", – сказала она.

Также Голикова прокомментировала данные Росстата о росте смертности в июле 2021 года. Она увеличилась на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. По ее словам, данная ситуация обусловлена значительным повышением уровня заболеваемости COVID-19.

"Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах Российской Федерации", – пояснила вице-премьер.

Она уточнила, что весь прирост смертности приходится на смертность от коронавируса. При этом в текущем месяце средний показатель смертности по России не превышает прошлогодние показатели.

"Существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", – заявила Голикова.

По ее словам, такая динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала россиянам сделать прививку и от гриппа, и от коронавируса. По ее словам, вакцинация от гриппа поможет значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку позволит решить проблему хотя бы одной из двух инфекций.

Роспотребнадзор также рекомендовал с наступлением осеннего периода привиться не только от новой инфекции, но и от гриппа. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, регионы должны привить от гриппа не менее 60% населения.