В Минздраве призвали верить только проверенным источникам информации о вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Министерство здравоохранения России призвало граждан доверять только надежным и проверенным источникам информации о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день уже более 38 миллионов россиян привились двумя компонентами вакцин от COVID-19, однако многие граждане продолжают сомневаться в безопасности отечественных препаратов.

В частности, некоторые россияне верят, что вакцина может вызвать бесплодие, или что ее используют для чипирования населения в целях установления контроля над ним.

В Минздраве призвали еще не сделавших прививку граждан не верить информации из сомнительных источников и записаться на вакцинацию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью. Она пояснила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения страны, что немного превышает 90 миллионов человек. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом вакцины привились порядка 45,4 миллиона россиян.

Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко, в свою очередь, заявил, что в настоящее время необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса, чтобы обеспечить безопасность граждан.