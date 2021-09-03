В Минздраве призвали верить только проверенным источникам информации о вакцинации

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья
Министерство здравоохранения России призвало граждан доверять только надежным и проверенным источникам информации о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT.
В ведомстве отметили, что на сегодняшний день уже более 38 миллионов россиян привились двумя компонентами вакцин от COVID-19, однако многие граждане продолжают сомневаться в безопасности отечественных препаратов.
В частности, некоторые россияне верят, что вакцина может вызвать бесплодие, или что ее используют для чипирования населения в целях установления контроля над ним.
В Минздраве призвали еще не сделавших прививку граждан не верить информации из сомнительных источников и записаться на вакцинацию.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью. Она пояснила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения страны, что немного превышает 90 миллионов человек. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом вакцины привились порядка 45,4 миллиона россиян.
Первый замглавы Минздрава Виктор Фисенко, в свою очередь, заявил, что в настоящее время необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса, чтобы обеспечить безопасность граждан.
В России вакцинировали 38,5 млн человек от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: