РФ осенью может достичь коллективного иммунитета к COVID-19 – Голикова

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Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции уже осенью, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

"Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его (коллективного иммунитета. – Прим. ред.) достигнем – это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень", – сказала она.

Голикова пояснила, что для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 80% населения страны, что немного превышает 90 миллионов человек. На сегодняшний день хотя бы одним компонентом вакцины привились порядка 45,4 миллиона россиян.

"Сегодня количество вакцинированных людей в России – 45,4 миллиона человек, которые привились по одному разу, и 38,5 миллиона – это полностью привитых", – пояснила вице-премьер.

Ранее главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко отметил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на сегодняшний день является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.

Первый замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко, в свою очередь, заявил, что в настоящее время необходимо наращивать темпы вакцинации от коронавируса, чтобы достигнуть коллективного иммунитета.