Страны G20 приняли обязательства о доступности вакцин от коронавируса

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Главы министерств здравоохранения стран "Большой двадцатки" (G20), участвовавшие во встрече, завершившейся в Италии, единодушно приняли "Римский пакт", передает РИА Новости.

Согласно документу, страны G20 взяли обязательства о всеобщем доступе к медицинской помощи и расширении кампании по вакцинации от коронавируса для развивающихся стран. Об этом заявил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца.

"Никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства "двадцатки", должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее, здесь и сейчас", – сказал он в ходе итоговой пресс-конференции.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал страны G20 к взаимному признанию вакцинации против коронавируса. По словам руководителя ведомства, данная мера позволит сформулировать общие подходы к снятию ограничений на международные поездки вакцинированных граждан.