Пакистан планирует купить у России не менее 10 млн доз "Спутника V"

18:33
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пакистан намерен закупить у России как минимум 10 миллионов доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в интервью ТАСС заявил посол Пакистана в Москве Шавкат Али Хан.
"Цифра, о которой я слышал – как минимум 10 миллионов доз вакцины мы планируем закупить у России", – заявил он.
Дипломат пояснил, что первую вакцину Пакистан закупил в Китае. Затем по программе COVAX в страну поступили вакцины Pfizer и Moderna.
"Несколько дней назад власти страны объявили, что в Пакистан поступил уже 1 миллион доз вакцины "Спутник V", – добавил посол.
По его словам, Пакистан хочет производить "Спутник V" и обсуждает эту возможность с Россией.
"Население Пакистана очень велико – более 200 миллионов человек, и мы не можем импортировать все вакцины. Мы заявили о своем интересе к производству "Спутника V", стороны обсуждают технические детали. Тем не менее на данный момент приоритетом является закупка вакцин", – пояснил Шавкат Али Хан.
Дипломат отмечает, что сейчас на вакцину "Спутник V" наблюдается большой спрос, однако Россия не успевает производить ее в таких же объемах. В связи с чем, по мнению посла, целесообразно позволить производить часть вакцин в странах с большим населением.
"Мы поздравляем Россию с этим очень важным достижением – такой быстрой разработкой вакцины, которая столь эффективна. И я думаю, мы были одним из первых посольств, сотрудники которого полностью вакцинировались "Спутником V", что уберегло нас от проблем", – резюмировал дипломат.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что около 46 миллионов россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины от короновируса. Из них порядка 39 миллионов получили оба компонента препарата.
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