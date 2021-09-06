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Общество

16:53

Около 46 млн россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Около 46 миллионов россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины от короновируса. Из них порядка 39 миллионов получили оба компонента препарата, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

"Коллеги, 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов двумя компонентами", – заявила Голикова.

Еще 3 сентября вице-премьер сообщала, что оба компонента препарата получили порядка 38 миллионов человек.

Ранее Голикова рассказала, когда Россия сможет достичь коллективного иммунитета. По ее словам, для этого необходимо привить 80% населения страны, что немного превышает 90 миллионов человек. По прогнозам вице-премьера, достичь необходимых показателей возможно уже этой осенью.

Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В настоящий момент в России зарегистрировали уже 5 вакцин против COVID-19.

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