Около 46 млн россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Около 46 миллионов россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины от короновируса. Из них порядка 39 миллионов получили оба компонента препарата, передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
"Коллеги, 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов двумя компонентами", – заявила Голикова.
Еще 3 сентября вице-премьер сообщала, что оба компонента препарата получили порядка 38 миллионов человек.
Ранее Голикова рассказала, когда Россия сможет достичь коллективного иммунитета. По ее словам, для этого необходимо привить 80% населения страны, что немного превышает 90 миллионов человек. По прогнозам вице-премьера, достичь необходимых показателей возможно уже этой осенью.
Первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Ее разработали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В настоящий момент в России зарегистрировали уже 5 вакцин против COVID-19.
Россия предложила странам G20 взаимное признание вакцин от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: