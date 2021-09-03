В РФ вакцинированы от коронавируса двумя компонентами 38 млн человек – Голикова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Уже более 38 миллионов человек в России вакцинированы от коронавируса двумя компонентами. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на марафоне "Новое знание".
Она подчеркнула, что хотя бы одну дозу вакцины получили 45,4 миллиона россиян, 38,5 миллиона из них уже завершили вакцинацию.
"Когда вы задаете вопрос о том, когда мы его достигнем коллективного иммунитета, – это целиком от нас с вами зависит. Мы рассчитываем, что это будет осень", – цитирует Голикову РИА Новости.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти 70% педагогов российских школ вакцинированы от коронавируса. Она отметила, что в вузах РФ этот процент незначительно ниже.
По словам Поповой, противоэпидемические меры, которые действовали в течение всего прошлого учебного года, позволили проводить обучение в очном формате практически во всех школах. Глава Роспотребнадзора также отметила, что рост заболеваемости COVID-19 сейчас фиксируется в восьми российских регионах, еще в 47 наблюдается снижение, в 30 – выход на плато.
Глава Роспотребнадзора не исключила, что подъем заболеваемости COVID-19 по всей стране может произойти осенью, поскольку в это время года люди возвращаются из отпусков, дети идут в школу. По ее словам, обычно это наблюдается во второй декаде сентября.
Глава Роспотребнадзора заявила о начале кампании по вакцинации от гриппа в России
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