Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Роспотребнадзор не планирует отменять масочный режим в регионах. Об этом глава ведомства Анна Попова сообщила журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму, передает ТАСС.
"Нет, сейчас не планируем", – сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что отменять масочный режим не станут даже при хороших темпах вакцинации.
"Безусловно, мы все хотим вернуться к той жизни, которая была в доковидную эпоху, но это может случиться только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией, главный инструмент против которой у нас есть – это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", – подчеркнула Попова.
По ее словам, необходимо искать новые подходы к стимулированию прививочной кампании.
"Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения", – убеждена глава Роспотребнадзора.
Попова также оценила количество российских граждан, заразившихся коронавирусом на отечественных курортах.
"Достаточно много, к сожалению", – сказала она.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 46,5 миллиона россиян. Полностью вакцинировались уже 39,8 миллиона человек.
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