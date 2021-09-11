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Роспотребнадзор не планирует отменять масочный режим в регионах. Об этом глава ведомства Анна Попова сообщила журналистам на фестивале "Таврида.АРТ" в Крыму, передает ТАСС.

"Нет, сейчас не планируем", – сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что отменять масочный режим не станут даже при хороших темпах вакцинации.

"Безусловно, мы все хотим вернуться к той жизни, которая была в доковидную эпоху, но это может случиться только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией, главный инструмент против которой у нас есть – это вакцина, надо ее использовать, и тогда этот момент будет недалеко", – подчеркнула Попова.

По ее словам, необходимо искать новые подходы к стимулированию прививочной кампании.

"Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения", – убеждена глава Роспотребнадзора.

Попова также оценила количество российских граждан, заразившихся коронавирусом на отечественных курортах.

"Достаточно много, к сожалению", – сказала она.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 46,5 миллиона россиян. Полностью вакцинировались уже 39,8 миллиона человек.