Порядка 46,5 млн россиян привились от коронавируса – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 46,5 миллиона россиян. Полностью вакцинировались уже 39,8 миллиона человек. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Первым компонентом вакцины от коронавируса прошли вакцинацию уже 46,5 миллиона наших граждан, двумя – 39,8 миллиона", – сказала вице-премьер.
Ранее Голикова заявила, что быстрое создание вакцин не означает их плохое качество. Вице-премьер убеждена, что это всего лишь следствие развития науки, благодаря чему вакцины стали препаратами, которые быстро создаются.
В свою очередь министры здравоохранения стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса.
Турция отказалась признавать прививки однокомпонентными вакцинами
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