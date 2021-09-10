В ВОЗ заявили об ожидании от РФ полного пакета документов по "Спутнику V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет от российской стороны полный пакет документации по вакцине от коронавируса "Спутник V", чтобы провести ее оценку, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш. Об этом сообщает ТАСС.
"ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями РФ по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины "Спутник V". Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур", – сказал он.
По словам Бенеша, в настоящее время ВОЗ ведет активную работу по оценке различных препаратов. Он отметил, что для ее осуществления требуется наличие всей необходимой документации.
"Очень важно, чтобы весь пакет документации, который касается таких параметров, как качество, безопасность, эффективность, был полностью подготовлен, а также были представлены соответствующие заключения и рекомендации", – пояснил Бенеш.
Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств потребовало больше информации о вакцине "Спутник V".
Глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери подчеркнул, что регулятор надеется на прогресс в оценке вакцин, проходящих экспертизу. Все препараты могут быть одобрены в конце 2021 года или в начале 2022 года.
Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министры здравоохранения стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса.
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