Попова заверила, что в России достаточно вакцин от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России имеется более чем достаточное количество вакцин от коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.

"В РФ сегодня пять зарегистрированных вакцин, и поверьте, они все эффективны и, главное, безопасны. Мы сегодня можем защищать население Российской Федерации, и сегодня их [вакцин] в стране более чем достаточно", – сказала она.

Попова отметила, что вакцинация в России является очень доступной. По ее словам, в связи с этим многие страны невероятно завидуют.

"Мы, наверное, не осознаем своего богатства, а они нам очень завидуют, у нас очень доступная иммунизация", – добавила глава Роспотребнадзора.

В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".

Также руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих рассказала, что в ближайшее время в гражданский оборот выйдет новая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона-Н".