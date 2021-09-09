Попова заверила, что в России достаточно вакцин от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В России имеется более чем достаточное количество вакцин от коронавируса. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках IV Форума социальных инноваций регионов.
"В РФ сегодня пять зарегистрированных вакцин, и поверьте, они все эффективны и, главное, безопасны. Мы сегодня можем защищать население Российской Федерации, и сегодня их [вакцин] в стране более чем достаточно", – сказала она.
Попова отметила, что вакцинация в России является очень доступной. По ее словам, в связи с этим многие страны невероятно завидуют.
"Мы, наверное, не осознаем своего богатства, а они нам очень завидуют, у нас очень доступная иммунизация", – добавила глава Роспотребнадзора.
В настоящее время для вакцинации россиян используется четыре препарата – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак".
Также руководитель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Татьяна Непомнящих рассказала, что в ближайшее время в гражданский оборот выйдет новая вакцина от коронавируса – "ЭпиВакКорона-Н".
Около 46 млн россиян привились хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19
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