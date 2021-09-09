ЕМА потребовало больше информации о российской вакцине "Спутник V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Европейское агентство лекарственных средств потребовало больше информации о российской вакцине от коронавируса "Спутник V". Об этом заявил глава департамента ЕМА по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.
"Что касается вакцин "Спутник V" и Sinovac ("Синовак"), то с компаниями ведутся достаточно продуктивные обсуждения, однако, похоже, должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе", – приводит ТАСС слова Кавалери.
Кавалери подчеркнул, что регулятор ЕС надеется на прогресс в оценке вакцин, проходящих экспертизу в ЕМА. Все препараты могут быть одобрены в конце 2021 года или в начале 2022 года.
"В настоящее время у нас проходят процедуру несколько разных вакцин против коронавируса, заявки на процедуру были поданы в течение этого года. Идет обмен данными. Мы надеемся, что сможем достичь прогресса в экспертизе большинства этих вакцин, чтобы иметь возможность их одобрить к концу этого года или в начале следующего", – добавил представитель ЕМА.
На данный момент процедуру экспертизы проходят пять вакцин: CureVac, NovaVax, Sinovac, "Спутник V" и Vidprevtyn французской компании Sanofi Pasteur.
ЕМА одобрило для использования в ЕС четыре вакцины против COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что министры здравоохранения стран G20 назвали "Спутник V" лучшей вакциной от коронавируса.
По информации ведомства, за время пандемии на российском рынке появилось более 1,2 тысячи медицинских изделий.
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