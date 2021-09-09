ПЦР-тест для определения вируса Нипах будет готов уже на следующей неделе

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ПЦР-тест для выявления смертоносного вируса Нипах, который ранее был обнаружен в Индии, будет готов уже на следующей неделе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает ТАСС.

"Буквально на днях прошла информация о вирусе Нипах в Индии, и в течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест для того, чтобы его выявлять", – сказала она.

Попова пояснила, что разработка тест-системы осуществляется неспешно, поскольку угроза распространения данной инфекции в России пока отсутствует.

Ранее ученые из Национального института вирусологии Индии впервые выявили вирус Нипах у летучих мышей в штате Махараштра. По оценке ВОЗ, данный вирус является одним из самых опасных в мире. Он передается людям, съевшим фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Ни лекарств, ни вакцины от такого вируса не существует, а уровень его летальности составляет от 40 до 75%.

В Индии было уже четыре вспышки этого заболевания – в 2001, 2007, 2018 и 2019 годах. По словам ученых, с марта 2020 года исследованы образцы 80 мышей видов Rousettus leschenaultii и Pipistrellus Pipistrellus, живущих в пещере Махабалешвара. У них обнаружили РНК и антитела к вирусу Нипах.