Ученые заявили о риске пандемии с 75%-ной смертностью

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Американские исследователи предупредили об опасности распространения вируса Нипах, который может спровоцировать новую пандемию с 75%-ным уровнем летальности. Об этом сообщает The Sun.
По словам заведующей кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, доктора Ребекки Датч, Нипах способен "абсолютно точно" послужить причиной следующей пандемии. При этом смертность от последствий этой инфекции гораздо выше, чем от COVID-19, – она колеблется между 45 и 75 процентами. Кроме того, мутации этого вируса могут сделать его более заразным для людей.
В свою очередь, доктор Мелани Севилл отметила, что миру необходимо быть готовым к новой "очень большой" пандемии с гораздо худшими последствиями, чем от коронавируса. С ней согласен и эксперт по передающимся от животных болезням, писатель-эколог Джон Видаль, который уверен, что человечество обречено столкнуться с новой пандемией, сопоставимой по масштабу со средневековой эпидемией чумы.
"Учитывая популярность авиаперелетов и мировой торговли, вирус может распространиться по всему миру через бессимптомных носителей в течение нескольких недель, убивая десятки миллионов людей еще до того, как границы государств будут закрыты", – отметил он.
Вирус Нипах вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту, хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он может протекать бессимптомно, вызывая серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Кроме того, беспокойство исследователей вызывает и особо длительный инкубационный период Нипаха – 45 дней. Пока неизвестно, является ли зараженный в течение этого периода распространителем болезни. Так или иначе, ВОЗ считает вирус Нипах одним из наиболее опасных для человечества вирусов.
Отмечается, что вирус может передаваться человеку от летучих мышей и свиней, которые употребляли в пищу инфицированные манго. В 1999 году Нипах повлек уничтожение более миллиона свиней для предотвращения эпидемии. Препаратов и вакцин для лечения этой инфекции пока не существует, а фармацевтические компании пока не имеют проекта по созданию препарата для противодействия болезни.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что шансы пандемии из-за нового штамма вируса гриппа существуют, но в реальности опасаться пока не приходится. По словам специалиста, экспертные лаборатории регулярно отслеживают изменения в штаммах птичьего или свиного гриппа.
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