В Гвинее началась эпидемия Эболы

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В Гвинее началась эпидемия лихорадки Эболы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно данным властей, там зарегистрировано четыре случая смерти от данной болезни впервые с 2016 года.

"Ввиду этой ситуации и в соответствии с международными медико-санитарными правилами, правительство Гвинеи объявляет об эпидемии болезни, вызванной вирусом Эбола в субпрефектуре Гуэке, в префектуре Нзерекоре", – говорится в сообщении.

Всех, у кого есть подозрения на заболевание, рекомендовано изолировать. Активизирована работа координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание.

Кроме того, запланировано ускорить закупку вакцин через ВОЗ и открыть центр, который будет работать с заболевшими.

Ранее ученый, открывший вирус Эболы, заявил о новой смертельной болезни. Он считает, что людей ждет некая "большая пандемия".