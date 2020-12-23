Вирусолог рассказал, насколько опасен "бразильский" штамм коронавируса

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев прокомментировал Москве 24 информацию о выявлении в Бразилии нового штамма коронавируса. По его словам, новый вариант вируса не страшнее, чем уже имеющиеся.
Ранее бразильские ученые в штате Рио-де-Жанейро идентифицировали новый штамм коронавируса. Он отличается от первоначального вируса мутациями в 38 из 180 геномов. Данная разновидность возбудителя инфекции появилась еще в июле, после чего ее следы обнаруживали в 19 различных городах бразильского штата. Специалисты считают, что эта мутация не представляет повышенной опасности для людей.
"Мутации коронавируса происходят достаточно давно, один штамм сменяет другой. Единственная опасность, которая есть: в случае если вирус изменится настолько, что его перестанет узнавать иммунитет, выработанный к другим штаммам. Пока об этом никаких сообщений нет, поэтому опасаться особо не стоит", – подчеркнул эксперт.
Скулачев пояснил, что сейчас в мире происходит "соревнование различных штаммов", а те, которые сильнее всего распространяются и более заразные, будут в лидерах.
"Современные методы позволяют достаточно быстро идентифицировать новые штаммы. Для широкой общественности это лишь дополнительный аргумент, чтобы соблюдать все меры предосторожности, которые всем давно известны, и побыстрее вакцинироваться", – добавил вирусолог.
Также собеседник Москвы 24 отметил, что весной следующего года может произойти третья волна коронавируса, однако ее можно будет избежать, если все успеют сделать прививку.
"Но третья волна будет зависеть еще от уровня ограничений. В тех странах, которые вводят серьезные ограничения, там через несколько недель начинается падение заболеваемости. И тоже хорошо видно, что когда меры снимают, то через несколько недель рост обратно возвращается", – заключил эксперт.
В Великобритании на прошлой неделе заявили о распространении в стране нового штамма коронавируса, который на 70% заразнее первоначального варианта. Сейчас мутацию вируса выявили уже в нескольких странах мира, в том числе в Дании, Нидерландах и Австралии, а в Англии ввели полный локдаун.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что причина появления новых штаммов коронавируса в том, что он эволюционирует внутри организма инфицированного. В частности, применение некоторых видов лечения способствует мутации вирусов быстрее, чем в естественной среде, поэтому некоторые пациенты имеют несколько разновидностей SARS-CoV-2.
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