Вирусолог оценил риск возникновения новой пандемии

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Шансы пандемии из-за нового штамма вируса гриппа существуют, но в реальности опасаться пока не приходится. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире телеканала "Звезда".

По словам специалиста, экспертные лаборатории регулярно отслеживают изменения в штаммах птичьего или свиного гриппа.

"Вирусы гриппа, птица. <...> Такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, что он приближается и сейчас начнется, – этого нет", – отметил Альтштейн.

Отдельно вирусолог уточнил, что ученые уже разработали несколько элементов для вакцин против птичьего гриппа, однако универсальная вакцина для профилактики появится еще нескоро.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут центр по готовности к пандемиям. Ожидается, что работать он будет на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб".

