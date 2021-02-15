Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут центр по готовности к пандемиям. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
"Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям", – сообщили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре рассказали, что на основании своего опыта будут оказывать ВОЗ поддержку по вопросам создания мобильных лабораторий, а также обучения иностранных специалистов в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.
В ведомстве рассчитывают благодаря центру внести вклад в наращивание потенциала стран Евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, которые были использованы в России.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возможность возникновения штаммов коронавируса, которые менее восприимчивы к имеющимся вакцинам. Однако, по ее словам, уже имеется база и изменить вакцины будет возможно.
В России зарегистрировали первую в мире тест-систему на "британский" штамм COVID-19
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