Роспотребнадзор и ВОЗ создадут центр по готовности к пандемиям

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Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создадут центр по готовности к пандемиям. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения приступили к созданию на базе ФКУЗ "Российский научно-исследовательский противочумный институт "Микроб" сотрудничающего центра ВОЗ по готовности к пандемиям", – сообщили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре рассказали, что на основании своего опыта будут оказывать ВОЗ поддержку по вопросам создания мобильных лабораторий, а также обучения иностранных специалистов в области реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

В ведомстве рассчитывают благодаря центру внести вклад в наращивание потенциала стран Евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, которые были использованы в России.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила возможность возникновения штаммов коронавируса, которые менее восприимчивы к имеющимся вакцинам. Однако, по ее словам, уже имеется база и изменить вакцины будет возможно.

