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Общество

18:27

Доктор Мясников назвал сценарии грядущей пандемии

медицина общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Российский врач Александр Мясников уверен, что коронавирусная инфекция является "тренировочным процессом". По его словам, в будущем стоит ждать другую болезнь, сообщает Ura.ru.

"Коронавирус пришел как тренировочный процесс, но придет что-то страшнее. 100% придет. Две мутации", – предупредил Мясников. Как сказал врач, первой мутацией окажется вирус птичьего или свиного гриппа, переходящий от животных к человеку. Затем данная болезнь будет переходить от человека к человеку, пояснил медик.

"Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас", – обратил внимание Мясников. Врач добавил, что новая пандемия не должна случиться до того, как появится универсальная вакцина от гриппа. "Может, через год, может, через 5 или 10 лет", – уточнил он.

Ранее Мясников рассказал, в чем смысл вакцинации от COVID-19. По его словам, основной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.

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