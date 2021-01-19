В Минздраве рассказали, на что нужно обратить внимание перед вакцинацией от COVID-19

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Перед получением прививки от коронавируса следует употреблять больше белков, а также обратить внимание на уровень витамина D в организме, поскольку COVID-19 вызывает его дефицит, заявил иммунолог, главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Обратить внимание на витамины, в первую очередь на витамин D, который необходим нам для выполнения целого ряда функций. Именно при коронавирусе у многих выявляется дефицит витамина D и других жирорастворимых витаминов", – заявил Тутельян, отвечая на вопрос, надо ли изменить рацион перед вакцинацией.

Он отметил, что употребление продуктов с повышенным содержанием белка во время вакцинации будет способствовать правильной выработке антител, являющихся белковой структурой.

"Для этого большая потребность в белке. А это что – это мясо, рыба, яйца. Надо обратить внимание, чтобы в рационе это было", – рассказал специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции поможет даже тем, кто от самой прививки отказался. По его словам, основной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.