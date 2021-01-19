Кабмин прорабатывает международное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Правительство России прорабатывает вопрос международного признания российских сертификатов, выданным привившимся от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал президент", – сказал Мишустин, открывая заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".
Запись на процедуру доступна через портал госуслуг. Кроме того, с 31 января на сайте появится отдельная форма для резервирования времени на получение прививки.
Роспотребнадзор сообщил о стопроцентной эффективности вакцины "ЭпиВакКорона"