Кабмин прорабатывает международное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России прорабатывает вопрос международного признания российских сертификатов, выданным привившимся от коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас правительство прорабатывает вопрос международного признания сертификатов. Такое поручение дал президент", – сказал Мишустин, открывая заседание президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".

Запись на процедуру доступна через портал госуслуг. Кроме того, с 31 января на сайте появится отдельная форма для резервирования времени на получение прививки.