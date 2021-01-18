Чернышенко назвал преимущества электронного сертификата о вакцинации

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что электронный сертификат о получении вакцины от коронавируса способствует комфортному и понятному взаимодействию граждан и власти. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, портал госуслуг позволяет решать широкий круг задач в удаленном формате. В частности, после второго этапа вакцинации от COVID-19 можно получить цифровое свидетельство о прохождении процедуры.

"Например, сертификат о прохождении вакцинации при необходимости удобно предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении. Быстро и никаких бумажных документов, которые нужно носить с собой", – отметил Чернышенко.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Прививку граждане страны могут сделать одним из двух зарегистрированных в стране препаратов – "Спутник V" или "ЭпиВакКорона".

Запись на процедуру доступна через портал госуслуг. Кроме того, с 31 января на сайте появится отдельная форма для резервирования времени на получение прививки.

