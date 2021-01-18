В Минцифры рассказали, как записаться на вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Запись на вакцинацию от COVID-19 открылась для граждан России через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С сегодняшнего дня в тестовом режиме при обращении через госуслуги к сервису "Запись на прием к врачу" гражданин сможет выбрать доступные пункты для вакцинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицинские организации которых корректно выполнили необходимую техническую настройку", – заявил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

Он отметил, что такая услуга доступна и через мобильное приложение "Госуслуги".

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уточнили, что данные для записи автоматически предзаполнятся в цифровой форме, если ранее были внесены в профиль. В противном случае потребуется внести ФИО, СНИЛС или данные полиса ОМС.

После заполнения информационных полей пользователям будет доступен выбор медицинской организации и доступного времени для получения прививки.

При прохождении вакцинации гражданам предложат вести дневник самонаблюдения на Едином портале или в мобильном приложении. Также после второго этапа введения препарата откроется возможность оформления электронного сертификата вакцинировавшегося.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что с 31 января на портале госуслуг откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих. Для этого на сайте разместят специализированную форму.

