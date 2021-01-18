Тестировать на поствакцинальный иммунитет к COVID-19 начнут в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России начнут проводить тесты на поствакцинальный иммунитет к коронавирусу после прививки препаратом "ЭпиВакКорона". Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На 35–42-й день со дня первого введения вакцины привитым нужно будет сдать анализ на иммуноглобулины класса G", – говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, любой желающий может принять участие в тестировании с 20 января. Сделать это можно в лабораториях Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала долю граждан страны с иммунитетом к коронавирусу. По ее словам, в среднем это не менее 25% от совокупного населения всех возрастов в этих субъектах.